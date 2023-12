Trzej pracownicy kolei odśnieżali tory, jeden zginął pod kołami pociągu

czytaj dalej

To jest zdanie komisji. Miała prawo wyrazić takie zdanie. Pan prezydent nie będzie go brał pod uwagę - oświadczył doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Nawiązał w ten sposób do cząstkowego raportu komisji "lex Tusk", w którym zarekomendowano, by między innymi Donaldowi Tuskowi nie powierzać publicznych stanowisk.