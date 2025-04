Jastków, Lublin Sławinek. Jechali pod prąd drogą ekspresową Źródło: GDDKiA

Na drodze ekspresowej S12 był zator. Część kierowców, zamiast poczekać na udrożnienie trasy, zawróciło i pojechało pod prąd do najbliższego zjazdu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma nagranie z okolic węzła Jastków i Lublin Sławinek. Na filmie widać, że kierowcy aut osobowych jechali nawet po pasie zieleni. Zawracała również ciężarówka.

"Nie będziemy czekać, zawrócimy i pojedziemy pod prąd... drogą ekspresową. Tak niestety pomyśleli i zrobili w poniedziałek niektórzy kierowcy na S12" - czytamy na profilu facebookowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do wpisu dołączone zostało nagranie z monitoringu. Między węzłami Jastków i Lublin Sławinek doszło akurat do awarii i pożaru samochodu osobowego. Na czas akcji gaśniczej służby ratownicze wstrzymały ruch, przez co wytworzył się zator.

Jechali nawet pasem zieleni Źródło: GDDKiA

Nagranie zostało przekazane policji

Na filmie widać, jak auta zawracają, jadąc nawet po pasie zieleni. Zawróciła też ciężarówka. Ledwo mieszcząc się przy skręcie w zjazd.

"Przypominamy, takie zachowanie jest niedozwolone i niebezpieczne. Nagranie z monitoringu zostało przekazane policji" – informuje GDDKiA.

Cofała też ciężarówka Źródło: GDDKiA