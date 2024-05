Do szpitala trafił 60-letni pracownik firmy utrzymującej czystość dróg, który na parkingu w Janówku (woj. lubelskie) – nie wchodząc do kabiny - przekręcił kluczyk w stacyjce wywrotki. Pojazd ruszył do przodu i wjechał w - stojącą przed nim – zamiatarkę. Mężczyzna został przygnieciony. Lekarze określają jego stan jako ciężki.

Chciał tylko nieznacznie przekręcić kluczyk

- Otworzył drzwi od kabiny wywrotki i – nie wchodząc do środka – włożył rękę, żeby przekręcić kluczyk w stacyjce. Chciał go przekręcić tylko nieznacznie, żeby jedynie doprowadzić prąd do akumulatora i uruchomić wywrotkę (prawdopodobnie po to, aby wysypać leżącą na naczepie ziemię – przyp. red.) – mówi aspirant sztabowy Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.