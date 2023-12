Śledztwo w sprawie zarządzania stadniną umorzone. "Lepiej późno niż wcale"

Wszystko zaczęło się w lutym 2016 roku, niedługo po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę, kiedy to Agencja Nieruchomości Rolnych zwolniła ze stanowiska wieloletniego prezesa stadniny koni w Janowie Podlaskim Marka Treli i skierowała wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie niegospodarności, do jakiej miało dojść w latach 2013-2016.

Prokuratura sprawdzała m.in. kwestie finansowe związane z organizowaniem Dni Konia Arabskiego. Po opiniach biegłych śledczy zapowiadali w czerwcu 2017 roku umorzenie śledztwa, jednak na wniosek prokuratora krajowego zostało one przedłużone. I to kilkanaście razy.

Alina Sobieszak: to było do przewidzenia

- Lepiej późno niż wcale, chociaż to, że nastąpi umorzenie, było do przewidzenia – komentuje Alina Sobieszak z branżowego "Araby Magazine".

Był prezesem przez 16 lat

- Stadninę trudno będzie doprowadzić do takiego stanu jak przed zwolnieniem Marka Treli, których choć był prezesem od 2000 do 2016 roku to pracował tam od lat 70. Ma ogromne doświadczenie i wiedzę – zaznacza.