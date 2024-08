czytaj dalej

Decyzją sądu w Kopenhadze 39-letni Polak został uznany winnym napaści na premier Danii Mette Frederiksen w czerwcu br. Proces w tej sprawie rozpoczął się we wtorek. Mężczyzna przekonywał, że "nie pamięta przebiegu wydarzeń". Przyznał jednak, że był pod wpływem alkoholu. Został skazany na karę pozbawienia wolności. Objęto go też czasowym zakazem wjazdu do kraju.