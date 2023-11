Poszli kopać buraki, wydobyli coś jeszcze

Do zdarzenia doszło na polu w Jadwisinie w gminie Piaski. Jak ustalili policjanci, rolnik, który wykonywał prace polowe, zauważył, że na pryzmie wykopanych buraków znajduje się pocisk. "Mężczyzna zachował się prawidłowo i o swoim odkryciu powiadomił służby" - przekazała aspirant sztabowy Elwira Domaradzka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Nie dotykaj, nie podnoś, powiadom policję

Policjanci zabezpieczyli miejsce znaleziska do czasu przybycia specjalnej jednostki saperskiej, która zabrała pocisk, by go zneutralizować. Saperzy sprawdzili również okoliczny teren, czy nie znajdują się tam inne niewybuchy.