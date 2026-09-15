Lublin Był na przejściu z dzieckiem, usłyszał głośny dźwięk i się zatrzymał. Wtedy przejechał motocyklista Oprac. Tomasz Mikulicz |

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Wszystko działo się na oznakowanym przejściu dla pieszych na jednej z ulic w Hrubieszowie. 44-letni mężczyzna prowadził rower z przyczepką, w której siedziało jego półtoraroczne dziecko.

W trakcie przechodzenia przez pasy, nagle się zatrzymał, bo usłyszał głośny dźwięk nadjeżdżającego motocykla, który zbliżał się do przejścia.

Przejechał tuż przed mężczyzną z dzieckiem Źródło zdjęcia: KPP Hrubieszów

Trzy inne motocykle się zatrzymały

"W tej samej chwili motocykl przejechał bezpośrednio przed nim, nie ustępując mu pierwszeństwa. Trzy inne motocykle jadące za nim zatrzymały się przed przejściem dla pieszych" - informuje w komunikacie aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Funkcjonariusze, na podstawie między innymi zapisów z monitoringu, ustalili, że za kierownicą motocykla siedział 17-letni mieszkaniec miasta. Został ukarany mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych oraz 15 punktami.