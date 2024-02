Zerwał z ciągnika polską flagę. Odpowie za jej znieważenie 

Z ustaleń śledztwa wynika, mężczyzna był pasażerem busa jadącego ze Lwowa do Warszawy, który we wtorek (20 lutego) zatrzymał się przed blokadą na przejściu. 39-latek wysiadł z pojazdu, zerwał flagę z ciągnika i rzucił na ziemię, na pobliską skarpę przy drodze.

Prokuratura: tłumaczył, że bardzo żałuje

- Przyznał się do zarzucanego mu czynu i tłumaczył, że bardzo żałuje zaistniałej sytuacji. Wyjaśniał, że było to impulsywne działanie i nie żywi żadnych negatywnych emocji do Polaków. Swoje agresywne zachowanie tłumaczył długim oczekiwaniem na granicy i obawą spóźnienia się na planowany samolot z Warszawy – przekazuje rzeczniczka.