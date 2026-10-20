Lublin Uciekał, doszło do wypadku, zginęło troje nastolatków. Kierowca skazany Oprac. Filip Czekała |

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Artur C. został uznany za winnego spowodowania wypadku drogowego, w którym zginęły trzy osoby, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków, niezatrzymania się do policyjnej kontroli, kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

Groziło mu 20 lat więzienia i taką też karę orzekł we wtorek Sąd Rejonowy w Mielcu.

Artur C. zoostał skazany na 20 lat więzienia Źródło zdjęcia: TVN24

Nie zatrzymał się do kontroli, zginęły trzy osoby

Według ustaleń śledczych, 18 sierpnia 2025 roku Artur C. przyjechał do domu swojego szwagra, gdzie wszczął awanturę - groził mu pozbawieniem życia i użył wobec niego przemocy. Następnie odjechał z posesji samochodem typu laweta marki Mercedes Sprinter. Gdy próbował zatrzymać go policyjny patrol, mężczyzna zignorował sygnały funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę.

Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe Źródło zdjęcia: x.com/Rz_Policja

Jak ustalili śledczy, podczas ucieczki Artur C. w miejscowości Grochowe na Podkarpaciu prowadząc lawetę z nadmierną prędkością, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Seat Toledo. W wyniku zderzenia zginęły trzy osoby: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak - 18-letni obywatel Niemiec.

Osobowy seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Uderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe. Z pojazdu ofiary wyciągnęli strażacy. Oskarżony zbiegł z miejsca zdarzenia, lecz został szybko zatrzymany przez policjantów.

We krwi alkohol i THC

Badania wykazały, że w chwili prowadzenia pojazdu Artur C. był pijany - pierwsze badanie wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z opinii sporządzonej przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wynika, że we krwi 43-latka stwierdzono obecność psychoaktywnego składnika THC w stężeniu wskazującym na to, że podejrzany w momencie spowodowania wypadku drogowego znajdował się pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany lub haszyszu.

"Jak wynika z opinii stwierdzony we krwi psychoaktywny składnik THC upośledza sprawność psychofizyczną, może ponadto zaburzać koordynację ruchów, koncentrację, wpływać na postrzeganie otoczenia, w tym na postrzeganie czasu i odległości oraz ma wpływ na spowolnienie czasu reakcji" - informowała prokuratura.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje Źródło zdjęcia: TVN24

Mężczyzna podczas śledztwa przyznał się do większości zarzucanych mu czynów, z wyjątkiem kierowania gróźb i naruszenia nietykalności cielesnej. Był już wcześniej wielokrotnie karany, m.in. za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.