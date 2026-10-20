Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Uciekał, doszło do wypadku, zginęło troje nastolatków. Kierowca skazany

|
Artur C. zoostał skazany na 20 lat więzienia
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jechał lawetą, nie zatrzymał się do kontroli. Podczas ucieczki doszło do wypadku, zginęło troje nastolatków. Kierowca był pijany. Sąd w Mielcu skazał go właśnie na 20 lat więzienia.

Artur C. został uznany za winnego spowodowania wypadku drogowego, w którym zginęły trzy osoby, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków, niezatrzymania się do policyjnej kontroli, kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

Groziło mu 20 lat więzienia i taką też karę orzekł we wtorek Sąd Rejonowy w Mielcu.

Artur C. zoostał skazany na 20 lat więzienia
Artur C. zoostał skazany na 20 lat więzienia
Źródło zdjęcia: TVN24

Nie zatrzymał się do kontroli, zginęły trzy osoby

Według ustaleń śledczych, 18 sierpnia 2025 roku Artur C. przyjechał do domu swojego szwagra, gdzie wszczął awanturę - groził mu pozbawieniem życia i użył wobec niego przemocy. Następnie odjechał z posesji samochodem typu laweta marki Mercedes Sprinter. Gdy próbował zatrzymać go policyjny patrol, mężczyzna zignorował sygnały funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę.

Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Źródło zdjęcia: x.com/Rz_Policja

Jak ustalili śledczy, podczas ucieczki Artur C. w miejscowości Grochowe na Podkarpaciu prowadząc lawetę z nadmierną prędkością, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Seat Toledo. W wyniku zderzenia zginęły trzy osoby: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak - 18-letni obywatel Niemiec.

Osobowy seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Uderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe. Z pojazdu ofiary wyciągnęli strażacy. Oskarżony zbiegł z miejsca zdarzenia, lecz został szybko zatrzymany przez policjantów.

We krwi alkohol i THC

Badania wykazały, że w chwili prowadzenia pojazdu Artur C. był pijany - pierwsze badanie wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z opinii sporządzonej przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wynika, że we krwi 43-latka stwierdzono obecność psychoaktywnego składnika THC w stężeniu wskazującym na to, że podejrzany w momencie spowodowania wypadku drogowego znajdował się pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany lub haszyszu.  

"Jak wynika z opinii stwierdzony we krwi psychoaktywny składnik THC upośledza sprawność psychofizyczną, może ponadto zaburzać koordynację ruchów, koncentrację, wpływać na postrzeganie otoczenia, w tym na postrzeganie czasu i odległości oraz ma wpływ na spowolnienie czasu reakcji" - informowała prokuratura.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło zdjęcia: TVN24

Mężczyzna podczas śledztwa przyznał się do większości zarzucanych mu czynów, z wyjątkiem kierowania gróźb i naruszenia nietykalności cielesnej. Był już wcześniej wielokrotnie karany, m.in. za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Magdalena Bentkowska i Maciej Berek
Berek w Trybunale Konstytucyjnym, pokazał zdjęcia. "Słynne drzwi jednak otwarte"
Polska
Doprowadzenia Piotra K. na kwietniowe posiedzenie aresztowe Sądu Rejonowego w Słupsku
Podejrzany o zabójstwo córki pozostanie w areszcie. Prokuratura czeka na opinię psychiatryczną
Trójmiasto
imageTitle
Świątek podjęła decyzję. "Postanowiłam zakończyć w tym momencie"
EUROSPORT
Policjanci uratowali psa zamkniętego w mieszkaniu. Zwierzę było samo przez kilka dni
Od kilku dni słyszeli szczekanie, mieszkanie było zamknięte. Sąsiedzi wezwali policję
WARSZAWA
Christina Applegate w 2023 roku
Christina Applegate o stanie zdrowia. "Wracam do punktu wyjścia"
Kultura i styl
Donald Tusk
Rząd przyjął zmiany w 800 plus
BIZNES
75-latka potrącona w Zielonej Górze
Zaczął zwalniać, po chwili ruszył. Wjechał prosto w pieszą
Lubuskie
apple logo budynek shutterstock_2728131943
Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK
BIZNES
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
"Brak zagrożenia na terenie Polski". Alert RCB odwołany
Polska
Jan Tajster w 2015 r., po odwołaniu ze stanowiska dyrektora ZIKiT
"Niezatapialny" dyrektor zniknął z radaru. Szuka go policja
Kraków
Naturalne włosy padły łupem złodziei
Ukradli włosy warte prawie milion złotych. Policja zatrzymała trzy osoby
Trójmiasto
Południową Francję nawiedziły powodzie
Ponad 400 litrów deszczu w trzy godziny. Idą kolejne burze
METEO
Adam Szłapka
"Przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas". Rząd zadecydował
BIZNES
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny, 110 osób z zarzutami
WARSZAWA
Zdjęcia z operacji demontażu przęsła z historycznego mostu w Tczewie
Remont zabytkowego mostu. Koniec skomplikowanej operacji
Trójmiasto
Prezydent Francji Emmanuel Macron i król Bahrajnu Hamad bin Isa Al Khalifa
Setki tysięcy ton diesla popłyną do Francji. Pałac ogłosił umowę
BIZNES
kukurydza shutterstock_314163662.jpg
Ze złości umieścił na kukurydzy "złote kolby"
WARSZAWA
Donald Tusk
"Chciałbym, żeby te słowa dotarły". Tusk przeczytał poruszającą wiadomość
Polska
Kayla Radomski - Jason Segel
Ślub gwiazdy kultowego sitkomu. "To był dzień jak ze snu"
Kultura i styl
50-letni mężczyzna groził podpaleniem budynku instytucji państwowej
Groził podpaleniem państwowej instytucji. Miał łatwopalną substancję
Opole
67. posiedzenie Sejmu
W Sejmie o aborcji. Projekty wróciły do komisji
Polska
Wypadek w miejscowości Chyliny
Uderzył w ciężarówkę, zginęły trzy osoby. Kierowca stanie przed sądem
WARSZAWA
Marco Rubio
Transza pocisków dla Ukrainy nie została dostarczona? Komentarz Rubio
Świat
Dwóch 14-latków na motocyklach typu cross uciekało przed policją. Zajmie się nimi sąd rodzinny
Uciekli policji na motocyklach. Przed sądem rodzinnym już nie
Rzeszów
imageTitle
Telefon zadzwonił w kluczowym momencie meczu
EUROSPORT
Poganinka dostała drugą najwyższą cenę podczas Pride od Poland
W ramach Pride od Poland wylicytowali 16 koni. Za pięć jeszcze nie zapłacili
Tomasz Mikulicz
shutterstock_2731425731
To "fizjologiczne urwisko". Może zacząć się przed czterdziestką
Zdrowie
Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Na tę kolej czekają od ponad dekady. Jest wykonawca torów do lotniska
WARSZAWA
Warszawa ludzie metro
Nowy fundusz ma wspierać młodych. "Polska jest fenomenem gospodarczym"
BIZNES
Selena Gomez
Selena Gomez o swoim uzależnieniu. "Jeśli próbujecie, nie warto. To takie głupie"
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica