Remontowali remizę, pod posadzką garażu znaleźli macewy

czytaj dalej

Na całym świecie wciąż spada sprzedaż smartfonów. W drugim kwartale 2023 roku, w porównaniu do analogicznego zeszłego roku, na rynek trafiło o 7,8 procent mniej tych urządzeń. Z prognozy opracowanej przez Counterpoint Research wynika, że w całym roku sprzedaż spadnie o 6 procent do poziomu 1,15 miliarda sztuk. Jeśli tak się stanie, to będzie najniższy wynik od dekady. Dlaczego rynek maleje i kiedy się odbije?