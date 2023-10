Tragiczny wypadek w lesie. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez drzewo

czytaj dalej

Rak w filmie jest tłem do pokazania więzi międzyludzkich - mówiła Magda Atkins, bohaterka filmu dokumentalnego Ewy Ewart "Bez retuszu", którego premiera odbyła się w sobotę na antenie TVN24. Onkolog Jerzy Giermek zwracał uwagę, jak ważną rolę w diagnozowaniu nowotworów odgrywa profilaktyka. - My w dalszym ciągu hołdujemy takiej teorii, że lepiej o tym nie wiedzieć. On nie czeka na to, aż my się dowiemy. On cały czas rośnie - podkreślał.