Zderzenie na skrzyżowaniu, jeden z kierowców nie żyje

Do wypadku doszło we wtorek, 3 marca, około godziny 10:30 na drodze wojewódzkiej nr 826 w miejscowości Góry koło Markuszowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe – Fiat, którym kierował 77-letni mieszkaniec gminy Nałęczów, oraz Volkswagen, prowadzony przez 41-latka z gminy Markuszów.

Według ustaleń policjantów, kierujący Fiatem zatrzymał się na skrzyżowaniu, sygnalizując zamiar skrętu w lewo. W pewnym momencie, mimo nadjeżdżającego z naprzeciwka Volkswagena, rozpoczął manewr skrętu, doprowadzając do zderzenia pojazdów.

Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitali – 77-latek do Lublina, a 41-latek do Puław. Niestety, mimo udzielonej pomocy medycznej, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu.

Kierowca drugiego auta wyszedł ze szpitala

Decyzją prokuratora ciało zmarłego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny w ramach postępowania w sprawie wypadku drogowego. Po kilku godzinach i wykonaniu niezbędnych badań ze szpitala w Puławach został wypisany 41-letni kierowca Volkswagena, który nie wymagał dalszej hospitalizacji.

Postępowanie w sprawie prowadzą policjanci z komisariatu w Kurowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach. Śledczy ustalają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia

- Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to obok nadmiernej prędkości najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji. Dlatego też po raz kolejny apelujemy o zachowanie ostrożności podczas przejeżdżania przez skrzyżowania i stosowanie się do zasady ograniczonego zaufania - apeluje nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach.

