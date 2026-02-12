Logo strona główna
Lublin

Weszli nocą do mieszkania 88-latki i zażądali pieniędzy

Trafili na trzy miesiące do aresztu
Gmina Szczebrzeszyn. Weszli do mieszkania, szarpali 88-latkę. Odpowiedzą za rozbój
Źródło: KMP Zamość 
Policja zatrzymała dwie kobiety oraz mężczyznę, którzy podejrzani są o to, że weszli w nocy do mieszkania 88-latki z gminy Szczebrzeszyn i zażądali pieniędzy. Gdy przestraszona seniorka dała im 100 złotych, chcieli więcej. Z ustaleń wynika, że wtedy zaczęli ją szarpać. Potem znaleźli w szafie 3,5 tys. zł. Zabrali też zegarek oraz telefon.   

Była noc z soboty na niedzielę. Do jednego z mieszkań w gminie Szczebrzeszyn weszły trzy osoby, wypychając przy tym drzwi wejściowe. Przebywającą w środku 88-latkę obudził hałas. Kiedy wstała z łóżka, zobaczyła w pokoju trzy osoby, które świecąc latarkami zażądały od niej pieniędzy.

"Kobieta przekazała jednemu z napastników 100 złotych, myśląc, że odpuszczą. Jednak oprawcy zażądali więcej" - pisze w komunikacie podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Trafili na trzy miesiące do aresztu
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Źródło: KMP Zamość

Dwie osoby przytrzymywały seniorkę, trzecia przeszukiwała szafę

Kiedy kobieta odmówiła, zaczęli ją szarpać. Z ustaleń wynika, że dwie osoby przytrzymały seniorkę, przyciskając jej ręce do klatki piersiowej, a trzecia osoba przeszukiwała szafę. W kieszeni żakietu udało jej się znaleźć 3,5 tys. zł. Oprócz pieniędzy napastnicy zabrali również zegarek i telefon. Rano seniorka opowiedziała o wszystkim sąsiadowi. Ten natychmiast zadzwonił na numer alarmowy.   

Policjanci zatrzymali podejrzanych na terenie tej samej gminy.

"Dwie kobiety 27-latka z gminy Zamość i 37-letnia mieszkanka gminy Szczebrzeszyn oraz 28-latek z gminy Szczebrzeszyn w niedzielę trafili do policyjnego aresztu" - zaznacza podkom. Krukowska-Bubiło.

Usłyszeli zarzuty rozboju
Usłyszeli zarzuty rozboju
Źródło: KMP Zamość

88-latka odniosła obrażenia

Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju. Odpowiedzą nie tylko za zabranie pieniędzy, zegarka i telefonu, ale też spowodowanie u 88-latki obrażeń.  

Trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do lat 15 lat więzienia.

Grozi im do lat 15 lat więzienia
Grozi im do lat 15 lat więzienia
Źródło: KMP Zamość
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Brutalny atak na dworcu kolejowym. Napadli i pobili mężczyznę

Brutalny atak na dworcu kolejowym. Napadli i pobili mężczyznę

Szczecin
Szarpał nastolatka w autobusie, wyrwał mu telefon i saszetkę z pieniędzmi

Szarpał nastolatka w autobusie, wyrwał mu telefon i saszetkę z pieniędzmi

Białystok

Policja: to nie był pierwszy raz

Ponadto dwoje z podejrzanych (28-latek oraz 27-latka) odpowie również za inne przestępstwa. Z ustaleń policji wynika, że pod koniec stycznia włamali się do domu 83-latka z gminy Szczebrzeszyn, skąd ukradli 8 tys. zł, piłę spalinową, podkaszarkę, kosiarkę spalinową oraz telefon komórkowy. 

"Innym razem z niezabezpieczonego budynku w gminie Szczebrzeszyn zabrali narzędzia spalinowe na łączną kwotę 1700 złotych, a w jednym z zamojskich hoteli sprzęt AGD o wartości 500 złotych" - informuje podkom. Krukowska-Bubiło.

Niektóre ze skradzionych elektronarzędzi funkcjonariusze odnaleźli w piwnicy domu 37-latki. Odzyskali również część skradzionej gotówki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Tomasz Mikulicz /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Zamość

