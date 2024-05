Przekazał, jaką kwotę gmina zamierza przeznaczyć na utwardzenia dna wąwozu w miejscowości Źrebce (woj. lubelskie), co pozwoliło firmie jego żony wygrać przetarg. Takie są ustalenia śledczych. Były wójt Sułowa Leon B. i jego żona Grażyna B. usłyszeli zarzuty m.in. oszustwa. W sprawę mają być zamieszane jeszcze dwie osoby. Do sądu wpłynął akt oskarżenia.

Prokuratura: przekazał żonie kluczową informację

Należąca do Grażyny B. firma zaproponowała cenę, która okazała się najtańsza spośród wszystkich złożonych ofert. Poza tym jednym z warunków przetargu było wykonanie przez startujące firmy minimum jednej inwestycji drogowej za co najmniej 100 tys. zł.

Fałszywe referencje

Śledczy: prace zostały wykonane wadliwie

Jeden z oskarżonych przyznał się do winy

Małżeństwo nie przyznało się w prokuraturze do zarzucanych czynów. Opuścili areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Grozi im do 10 lat więzienia.

Natomiast pozostałym oskarżonym, którym przedstawiono zarzut pomocnictwa, grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Stanisław K. nie przyznał się do winy. Zrobił to za to Mirosław R. Złożył też wyczerpujące wyjaśnienia.