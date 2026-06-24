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Lublin

Zbiornik na wodę przewrócił się na ośmioletnich chłopców

Ranne dzieci zostały przetransportowane do szpitala
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu janowskiego w województwie lubelskim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KPP Janów Lubelski
Dwóch ośmioletnich chłopców trafiło do szpitala po tym, jak przewrócił się na nich zbiornik na wodę. Do wypadku doszło na terenie gminy Potok Wielki (Lubelskie).

We wtorek (23 czerwca) po godzinie 19 dyżurny janowskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem dzieci na terenie gminy Potok Wielki.

"Na miejscu policjanci ustalili, że dwóch ośmioletnich chłopców bawiło się na podwórku, gdy nagle przewrócił się na nich zbiornik na wodę typu mauzer. Zostali przygnieceni. Jeden z nich sam zdołał się wydostać, drugiemu pomogły mama i babcia. Chłopcy byli pod ich opieką. Obaj zostali przewiezieni do szpitala w Lublinie" - przekazała w komunikacie aspirant sztabowy Faustyna Łazur z policji w Janowie Lubelskim.

Ranne dzieci zostały przetransportowane do szpitala
Ranne dzieci zostały przetransportowane do szpitala
Źródło zdjęcia: KPP Janów Lubelski

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku i apelują o ostrożność .

- Uważajmy na swoje dzieci, interesujmy się, gdzie przebywają i w jaki sposób spędzają czas. Rozmawiajmy z nimi o zagrożeniach i tłumaczmy, gdzie mogą się bawić bezpiecznie - podkreślają,

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
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