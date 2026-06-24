Lublin Zbiornik na wodę przewrócił się na ośmioletnich chłopców

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu janowskiego w województwie lubelskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP Janów Lubelski

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We wtorek (23 czerwca) po godzinie 19 dyżurny janowskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem dzieci na terenie gminy Potok Wielki.

"Na miejscu policjanci ustalili, że dwóch ośmioletnich chłopców bawiło się na podwórku, gdy nagle przewrócił się na nich zbiornik na wodę typu mauzer. Zostali przygnieceni. Jeden z nich sam zdołał się wydostać, drugiemu pomogły mama i babcia. Chłopcy byli pod ich opieką. Obaj zostali przewiezieni do szpitala w Lublinie" - przekazała w komunikacie aspirant sztabowy Faustyna Łazur z policji w Janowie Lubelskim.

Ranne dzieci zostały przetransportowane do szpitala Źródło zdjęcia: KPP Janów Lubelski

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku i apelują o ostrożność .

- Uważajmy na swoje dzieci, interesujmy się, gdzie przebywają i w jaki sposób spędzają czas. Rozmawiajmy z nimi o zagrożeniach i tłumaczmy, gdzie mogą się bawić bezpiecznie - podkreślają,

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