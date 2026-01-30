Gmina Mircze. Odebrali małżeństwu 16 psów. Były skrajnie zaniedbane Źródło: KPP Hrubieszów

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dzielnicowy ustalił, że na terenie jednej z posesji w gminie Mircze przetrzymywane są psy w złych warunkach bytowych. Okazało się, że było tam 16 zwierząt.

Większość stała przywiązana na łańcuchach przy prowizorycznych schronieniach. Niektóre chodziły luzem po nieogrodzonej posesji.

Odebrano im 16 psów Źródło: KPP Hrubieszów

Lekarz weterynarii stwierdził, że psy były skrajnie zaniedbane

"Schronienia dla psów były wykonane z różnych starych arkuszy, blach, płyt eternitowych, szyby samochodowej, desek, pustaków, które były oparte o ściany budynków, drzewa lub maszyny rolnicze. Uwiązane na łańcuchach psy nie miały przy schronieniach wody ani pożywienia. Łańcuchy były zbyt krótkie, poskręcane lub oplątane o elementy maszyn rolniczych" – pisze w komunikacie aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Policjanci powiadomili o sprawie Urząd Gminy w Mirczu oraz lekarza weterynarii. Ten ostatni stwierdził, że zwierzęta są skrajnie zaniedbane, a ich warunki bytowania są bardzo złe.

Stały w prowizorycznych schronieniach Źródło: KPP Hrubieszów

Zwierzętami zaopiekowali się wolontariusze

Na miejsce przyjechali wolontariusze fundacji działającej na rzecz ochrony zwierząt, którzy zabrali wszystkie pieski i się nimi zaopiekowali.

52-letni małżonkowie, którzy są właścicielami czworonogów odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzętami.

Były skrajnie zaniedbane Źródło: KPP Hrubieszów

OGLĄDAJ: Nadciągają niebezpieczne mrozy. Sytuacja pogodowa w Polsce