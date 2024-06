Zadzwonił do mieszkańca gminy Kock (woj. lubelskie) i poprosił o pilne stawienie się na komendzie. A potem w przebraniu policjanta wszedł do domu i ukradł gotówkę oraz inne cenne przedmioty. O to wszystko podejrzany jest zatrzymany przez mundurowych 19-latek. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.