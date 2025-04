Woda zalewała łąki, więc zniszczył tamę

Bobry budują tamę Źródło: Kontakt24/ Leśny Kawaler

Mandatem karnym ukarany został 37-latek, który w gminie Kłoczew (woj. lubelskie) zniszczył tamę bobrów. Zwierzęta te objęte są ochroną, w ramach której zabronione jest m.in. niszczenie ich tam.

We wtorek ryccy policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że nieznany sprawca w jednej z miejscowości na terenie gminy Kłoczew uszkodził tamę na rzece zbudowaną przez bobry.

Na miejsce interwencji skierowano policjantów z ryckiej prewencji, którzy na miejscu zastali uszkodzoną zaporę zrobioną przez bobry.

37-latek zniszczył bobrzą tamę Źródło: KPP Ryki

"W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili sprawcę wykroczenia. Okazał się nim 37-letni mieszkaniec powiatu ryckiego. Mężczyzna przyznał się do zniszczenia budowli bobrów i dodał, że zrobił to, ponieważ spiętrzona tamą woda zalewała pobliskie łąki" - przekazał w komunikacie aspirant Łukasz Filipek z policji w Rykach. "Za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody sprawca został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego" - dodał.

37-latek został ukarany mandatem karnym za zniszczenie tamy bobrów Źródło: KPP Ryki

Bobry pod ochroną

W Polsce bóbr europejski podlega częściowej ochronie gatunkowej i zgodnie z przepisami o ochronie przyrody obowiązują wobec niego zakazy m.in.: umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, chowu, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunku, niszczenia siedlisk lub ostoi będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia lub uszkadzania nor, żeremi, tam i innych schronień, umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień i umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Za zabicie bobra grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Bobry europejskie Źródło: Shutterstock