Policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca gminy Horodło, który był poszukiwany listem gończym.

Mężczyzna miał zasądzoną przed Sąd Rejonowy w Hrubieszowie karę dwóch i pół roku pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko opiece i rodzinie.

W skrytce pod podłogą

"Kiedy funkcjonariusze chcieli zatrzymać 56-latka na terenie jego posesji okazało się, że ukrył się przed nimi na strychu pod podłogą z drewnianych desek" – pisze w komunikacie aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.

