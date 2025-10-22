Policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca gminy Horodło, który był poszukiwany listem gończym.
Mężczyzna miał zasądzoną przed Sąd Rejonowy w Hrubieszowie karę dwóch i pół roku pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko opiece i rodzinie.
W skrytce pod podłogą
"Kiedy funkcjonariusze chcieli zatrzymać 56-latka na terenie jego posesji okazało się, że ukrył się przed nimi na strychu pod podłogą z drewnianych desek" – pisze w komunikacie aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.
Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.
Autorka/Autor: tm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Hrubieszów