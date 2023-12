Chciał rozpalić w piecu benzyną, spalił dom. Dwóch poparzonych mężczyzn w szpitalu

czytaj dalej

34-letnia kobieta to kolejna osoba zatrzymana w sprawie 11-miesięcznej dziewczynki, która z obrażeniami trafiła do szpitala we Wrocławiu. Wcześniej zatrzymani zostali 20-letnia matka dziecka i jej 27-letni partner, który nie jest ojcem dziewczynki. 34-latka to ich współlokatorka.