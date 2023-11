Rodzice pijani, w domu awantura, zimno, bałagan i troje małych dzieci

czytaj dalej

Według raportu Szlachetnej Paczki aż 1,8 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie i nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. - Ubóstwo jest zjawiskiem niezwykle wielowymiarowym. Możemy mówić, że to brak pieniędzy na to, by zakupić żywność, opłacić mieszkanie, ale jest to też zjawisko, w którym ludzie dokonują izolacji, są wykluczani - mówiła w TVN24 Magdalena Łukasik ze Szlachetnej Paczki.