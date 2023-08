Heroiczna akcja ratowników. Wynieśli mężczyznę z płonącego domu. Nagranie

czytaj dalej

Węgierski premier Viktor Orban stwierdził, że Ukraina nie powinna zostać włączona do NATO. Jego zdaniem "należy osiągnąć porozumienie z Rosją w sprawie nowej architektury bezpieczeństwa", by zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo i suwerenność. Ocenił też, że strategia wspierania Ukrainy pieniędzy i sprzętem jest błędna. Do słów Orbana odniósł się rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko. "My nie handlujemy ani swoim terytorium, ani suwerennością państwa" - oświadczył.