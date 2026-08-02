Lublin Festiwal Dwa Brzegi świętuje 20-lecie. "Są ludzie, którzy potrzebują takich spotkań"

Festiwal "Dwa Brzegi" już po raz dwudziesty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi, odbywający się w Kazimierzu Dolnym, zaskakuje skalą swojego programu. 20. edycja festiwalu prezentuje ponad sto filmów. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo "Dwa Brzegi" świętują swoje 20-lecie. Jak podkreśla jego dyrektorka artystyczna Grażyna Torbicka, jubileusz to najlepszy dowód na to, że idea stworzenia miejsca dla ambitnego kina i rozmów z artystami była słuszna.

- W 2007 roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy, bardzo skromny jeszcze festiwal, wierzyliśmy, że to ma sens. To, że dziś obchodzimy jego dwudziestą rocznicę i że kolejki do kin są takie, jak widzimy, świadczy o tym, że są ludzie, którzy potrzebują takich spotkań i takich festiwalowych projekcji - mówiła w rozmowie z reporterką TVN24 Grażyna Torbicka.

20. edycja festiwalu prezentuje ponad sto filmów Źródło zdjęcia: TVN24

Festiwal w mieście bez kina

Wyjątkowość wydarzenia - w opinii Torbickiej - wynika również z tego, że Kazimierz Dolny nie ma stałego kina, a festiwalowe projekcje odbywają się w niepowtarzalnej atmosferze małego miasteczka nad Wisłą.

- Może właśnie dlatego, że Kazimierz jest taki mały i ma swój klimat, ludzie chcą tutaj wracać - zastanawia się i dodaje, że nie ma tu czerwonych dywanów, bo publiczność "Dwóch Brzegów" ma inne oczekiwania. - To są ludzie, którzy nie czekają na czerwone dywany i robienie sobie zdjęć z gwiazdami. Czekają na kameralne spotkania z twórcami, rozmowy i możliwość bliższego poznania świata filmu - mówi.

Festiwal Dwa Brzegi świętuje 20-lecie Źródło zdjęcia: TVN24

Gwiazdy polskiego kina w Kazimierzu

Program jubileuszowej edycji wypełniają spotkania z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury. Wśród gości są między innymi Anna Dymna, bohaterka cyklu: "I Bóg stworzył aktorkę", Magdalena Cielecka, Grażyna Szapołowska, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski oraz Robert Więckiewicz.

Wyjątkowym wydarzeniem jest także seria spotkań poświęcona Andrzejowi Wajdzie. Aktorzy współpracujący z reżyserem wspominają jego metody pracy i dzielą się anegdotami z planów filmowych.

- Każdy z nich portretuje Wajdę ze swojego punktu widzenia i opowiada o tym, jak pracował z aktorami. To historie, których nie da się przeczytać w książkach - podkreśla Torbicka.

Gwiazdy polskiego kina w Kazimierzu Źródło zdjęcia: TVN24

Muzyczny prezent na 20. urodziny

Tegoroczne "Dwa Brzegi" to nie tylko kino. Organizatorzy przygotowali również program muzyczny, który ma być prezentem dla publiczności z okazji jubileuszu. Wśród wydarzeń znalazły się koncerty i muzyczno-teatralne widowiska organizowane w murach kazimierskiego zamku. W programie są między innymi występy Arkadiusza Jakubika i spektakl: "Romeo i Julia żyją". W piątek obędzie się koncert zespołu Orzechy Włoskie. - Zapraszamy na potańcówkę. Tak jak powinno być na urodzinach - zaprasza Grażyna Torbicka.

Wspomnienia widzów

Jednym z najbardziej symbolicznych elementów jubileuszowej edycji jest tablica zatytułowana: "20 lat wspomnień z Dwóch Brzegów". Organizatorzy zachęcają widzów do zapisywania na niej swoich najważniejszych festiwalowych przeżyć. - Mamy wielu gości, którzy przyjeżdżają do nas od lat. Jestem bardzo ciekawa, jakie historie zostawią i co przeczytam na zakończenie festiwalu - uśmiecha się dyrektorka festiwalu.

Festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi potrwa do przyszłego weekendu. Oprócz pokazów filmowych i koncertów w programie znalazły się również spotkania poświęcone serialom oraz rozmowy z gwiazdami małego ekranu.