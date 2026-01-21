Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Jeden z nich utknął w śniegu, a drugi przyjechał mu pomóc. Obaj pijani

Obaj kierowcy byli pod wpływem alkoholu
Do zdarzenia doszło w powiecie bialskim
Źródło: Google Maps
Do niecodziennego zdarzenia doszło w miejscowości Dokudów Drugi (Lubelskie). Policję zaalarmował świadek, który zauważył dwóch nietrzeźwych kierowców - jeden z nich utknął w śniegu, a drugi przyjechał mu pomóc.

Do zdarzenia doszło we wtorek (20 stycznia) po godzinie 16 w miejscowości Dokudów Drugi w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie. Ze zgłoszenia, które trafiło do dyżurnego bialskiej komendy wynikało, że kierowca Kii, który utknął w śniegu na poboczu drogi prawdopodobnie jest nietrzeźwy.

"Kiedy osoba podróżująca ta drogą chciała pomóc w wyciągnięciu auta ze śniegu wyczuła od niego alkohol. Wyczuła go również od drugiego kierowcy, który osobowym Volkswagenem przyjechał, by pomóc w szybkim wyciągnięciu auta ze śniegu. Świadek natychmiast zadzwonił na numer alarmowy, informując o całym zdarzeniu" - przekazała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej.

Obaj kierowcy byli pod wpływem alkoholu
Obaj kierowcy byli pod wpływem alkoholu
Źródło: KMP Biała Podlaska

Obaj pod wpływem alkoholu

Na miejscu interweniowali funkcjonariusze z Białej Podlaskiej. Badanie alkomatem wykazało, że 63-letni kierowca Kii miał w organizmie ponad promil alkoholu. 61-latek z Volkswagena też był pijany - urządzenie wskazało blisko promil. Wykonano również tak zwane badania retrospektywne, które pozwolą ustalić, w jakim stanie znajdowali się w chwili kierowania pojazdami.

Kierowcom grozi do trzech lat więzienia
Kierowcom grozi do trzech lat więzienia
Źródło: KMP Biała Podlaska

Surowe konsekwencje

Samochody trafiły na parking strzeżony. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi utrata prawa jazdy, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna i obowiązek zapłaty świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od pięciu do 60 tysięcy złotych. Kodeks karny przewiduje także karę do trzech lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Biała Podlaska

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceAlkoholLubelskie
Czytaj także:
imageTitle
Linette dumna z siebie. "Aż bolało mnie serce"
EUROSPORT
shutterstock_1621279120
Propaganda za publiczne pieniądze? "To jest patologia, mówimy otwarcie"
Iga Dzieciuchowicz
Magdalena Fręch w Australian Open
Fręch i Paolini wznowiły mecz. Trudna sytuacja Polki
RELACJA
Targanice - pożar
Pożar na weselu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Kraków
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
BIZNES
Bartłomiej Ciążyński, były wiceminister sprawiedliwości przed sądem
Były wiceminister przed sądem
Wrocław
shutterstock_2303340761
Prezent, który może przedłużyć życie. Lekarz: większość rodzin o tym zapomina
Zdrowie
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
BIZNES
imageTitle
Twardosz z drugim najlepszym wynikiem w karierze
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
WARSZAWA
Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń
Wniosek o Trybunał Stanu "jest przygotowany"
Polska
Wyspy Czagos
Umowa "wynegocjowana, zawarta i podpisana". Mauritius potwierdza zwierzchnictwo nad wyspami
Świat
imageTitle
Świątek i Hurkacz zagrają w czwartek. O której godzinie wyjdą na kort?
EUROSPORT
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
WARSZAWA
shutterstock_2675873501_1
Słodki jak cukier, zdrowszy niż słodziki. Naukowcy znaleźli sposób na masową produkcję
Zdrowie
Śnieg w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób
METEO
Baza kosmiczna w Iranie im. Imama Chomeiniego
Iran donosi o udanym teście rakiety o zasięgu 10 tysięcy kilometrów
Świat
shutterstock_2462417869
Karnety na siłownie pod lupą. Urząd stawia zarzuty
BIZNES
imageTitle
Piter szybko pożegnała się z Melbourne. Nie tak miało być
EUROSPORT
W bagażu znaleziono substancje psychotropowe i leki bez zezwoleń
Przyleciał z Egiptu, "planował dalszą podróż". Trafił do aresztu
Wrocław
Karol Nawrocki, debata w Davos
Nawrocki w Davos: patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny
Świat
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Co zrobić z propozycją Trumpa? Trwają "nerwowe narady i kontakty"
"PODCAST POLITYCZNY"
Protesty przeciwko ICE w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Donalda Trumpa, Atlanta
Raport: to nie USA najbardziej zyskują wpływy dzięki Trumpowi
Świat
Ferie zimowe
Warszawa bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też wyznaczonych miejsc dla sanek
WARSZAWA
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
BIZNES
Usha i J.D. Vance'owie
Takiej sytuacji dotąd nie było. Vance'owie: nie możemy się doczekać
Świat
Magda Linette w Australian Open
Świetna Linette. Na taki wynik czekała prawie trzy lata
EUROSPORT
dziecko zima niemowlak shutterstock_2219864023
Nie mróz jest problemem. Lekarz mówi, co naprawdę szkodzi dzieciom zimą
Agata Daniluk
Donald Trump
Trump wygłosi przemówienie w Davos. Kiedy i gdzie je oglądać?
Świat
Jose Jeri
Prezydent Jeri tłumaczy się ze spotkania w restauracji. "Publicznie przepraszam"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica