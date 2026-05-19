Drony nad Polską. Wojsko uspokaja: trwają ćwiczenia
We wtorek na Kontakt24 internauta przesłał zdjęcia z miejscowości Moniatycze (Lubelskie). Widać na nich dwa drony. Przekazał też, że w miejscowości operowały polskie śmigłowce oraz że słyszał odrzutowce. Inny internauta przesłał redakcji Kontakt24 film z miejscowości Czerniczyn, na którym widać lecącego drona.
Wojsko: trwają ćwiczenia
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wystosowało komunikat w tej sprawie. "Aktualnie we wschodniej części Polski odbywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej, które potrwa do środy, 20 maja br." - poinformowano.
"W ćwiczeniu udział biorą wydzielone jednostki Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych, a jego celem jest weryfikacja procedur oraz sprawdzenie gotowości bojowej" - stanowi komunikat. Wojsko poinformowało też, że "jednocześnie w północnej części kraju trwa ćwiczenie taktyczno-specjalne COMMON SAREX-26, podczas którego siły i środki odpowiedzialne za działania poszukiwawczo-ratownicze doskonalą procedury prowadzenia działań poszukiwawczych na lądzie i morzu".