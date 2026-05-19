Lublin Drony nad Polską. Wojsko uspokaja: trwają ćwiczenia Kuba Koprzywa |

Dron w miejscowości Czerniczyn Źródło wideo: Oskar/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

We wtorek na Kontakt24 internauta przesłał zdjęcia z miejscowości Moniatycze (Lubelskie). Widać na nich dwa drony. Przekazał też, że w miejscowości operowały polskie śmigłowce oraz że słyszał odrzutowce. Inny internauta przesłał redakcji Kontakt24 film z miejscowości Czerniczyn, na którym widać lecącego drona.

Dron w miejscowości Moniatycze Źródło zdjęcia: Andrzej/Kontakt24

Dron w miejscowości Czerniczyn Źródło: Oskar/Kontakt24

Wojsko: trwają ćwiczenia

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wystosowało komunikat w tej sprawie. "Aktualnie we wschodniej części Polski odbywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej, które potrwa do środy, 20 maja br." - poinformowano.

"W ćwiczeniu udział biorą wydzielone jednostki Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych, a jego celem jest weryfikacja procedur oraz sprawdzenie gotowości bojowej" - stanowi komunikat. Wojsko poinformowało też, że "jednocześnie w północnej części kraju trwa ćwiczenie taktyczno-specjalne COMMON SAREX-26, podczas którego siły i środki odpowiedzialne za działania poszukiwawczo-ratownicze doskonalą procedury prowadzenia działań poszukiwawczych na lądzie i morzu".

W nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, informujemy, że aktualnie we wschodniej części Polski obywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej, które potrwa do środy, 20 maja br. W ćwiczeniu udział biorą wydzielone jednostki Sił… pic.twitter.com/5PPmfDcO9D — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) May 19, 2026 Rozwiń

