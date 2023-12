Wójt Dorohuska rozwiązał protest na granicy. Przewoźnicy będą się odwoływać

"Wójt gminy Dorohusk wydał decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia. Osoby protestujące powoli opuszczają już miejsce. Ruch zaczyna wracać do normy" - potwierdziła sierżant sztabowa Angelika Głąb-Kunysz z chełmskiej policji.

Sekretarz gminy Dorohusk Katarzyna Rafalska powiedziała, że protestujący otrzymali w poniedziałek dwa ostrzeżenia od wójta, żeby sami zakończyli protest, bo w przeciwnym razie zostanie wydana decyzja o rozwiązaniu zgromadzenia. "Pierwszy powód to zagrożenia dla mienia o znacznych rozmiarach. Podyktowane jest to tym, że protest już bardzo długo trwa i nie przynosi efektów, a mamy coraz więcej telefonów od przedsiębiorców, których działalność opiera się na wymianie towarów czy usług z Ukrainą, na temat zdecydowanego spadku ich dochodów. Drugi powód to blokada ruchu kołowego" - wyjaśniła sekretarz.