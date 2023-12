Ksiądz wywiesił drastyczne zdjęcia płodów. Mieszkańcy oburzeni

"Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca"

- Dotarły do mnie takie sygnały i uważam, że takie zdjęcia w przestrzeni publicznej nie powinny wisieć, bo do kościoła przychodzą dzieci i to jest przy samej drodze do szkoły i do przedszkola. Dzwonią do mnie rodzice dzieci, którzy są oburzeni, ale boją się iść do proboszcza, bo zaraz idą do komunii, bierzmowania i boją się po prostu konsekwencji - komentuje przewodniczący rady miasta w Dęblinie, Maciej Krygowski. I dodaje: - Nie odnoszę się tutaj do kwestii aborcji, bo każdy ma na ten temat swoje zdanie, ale takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.