20-letni podchorąży zaginął dwa lata temu. Potwierdzono, że to jego szczątki znaleziono w bunkrze

czytaj dalej

Uzasadnienia dla odwołania zastępcy Prokuratora Generalnego do spraw wojskowych Tomasza Janeczka dzisiaj kompletnie brak - ocenił prezydent Andrzej Duda. Dodał, że wniosek o odwołanie podpisany przez premiera Donalda Tuska trafił do jego kancelarii. Janeczek 6 maja przejął osobisty nadzór nad postępowaniem prowadzonym po zatrzymaniu polskich żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową pod koniec marca przy granicy z Białorusią. Prokuratura wydała po południu oświadczenie, w którym wskazała, że wniosek jest spowodowany "całkowitą utratą zaufania" do Janeczka wynikającą m.in. z jego zachowania. Po ujawnieniu sprawy przez media dwukrotnie zaprzeczył on, by cokolwiek wiedział o sprawie, którą nadzorował od miesiąca - wskazano.