Lublin "Był u nas ryś, ale żubra jeszcze nie mieliśmy" Tomasz Mikulicz |

Powiat bialski. Żubr był widziany nad Bugiem i w lesie Źródło wideo: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Nadleśnictwo Chotyłów Źródło zdj. gł.: Monika/ Mariusz Zańko, Facebook

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- Wszystko wskazuje na to, że to ten sam żubr, który był widziany w innych miejscach. Porusza się z północy na południe, wyszedł prawdopodobnie z Puszczy Białowieskiej i zawitał na nasze gościnne Polesie - mówi Mariusz Zańko, starosta włodawski.

Dostał od mieszkanki zdjęcie, na którym widać stojącego na łące żubra. - U nas to niecodzienny widok. Jakieś siedem lat temu chodził u nas ryś, ale żubra jeszcze nie mieliśmy – mówi starosta.

Żubr był widziany pobliżu miejscowości Dańce Źródło zdjęcia: Monika/ Mariusz Zańko, Facebook

"Przejął służbę" od straży leśnej

Fotografia została wykonana dwa tygodnie temu w pobliżu miejscowości Dańce w gminie w gminie Hanna. W sierpniu zwierzę widział natomiast komendant straży leśnej. Natknął się na nie w leśnictwie Zalesie.

Jak czytamy w humorystycznym wpisie nadleśnictwa Chotyłów, żubr wyglądał "jakby właśnie przejął służbę i sprawdzał uprawnienia do poruszania się po swoim rewirze".

Przy granicznej rzece Bug

We wrześniu króla puszczy nagrała natomiast kamera strażników granicznych.

- Został zaobserwowany na terenie powiatu bialskiego przy granicznej rzece Bug. Poziom wody jest obecnie taki, że mógł przejść ze strony białoruskiej – mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Naukowiec: potrafią pokonywać dłuższe dystanse

Jak komentuje dr hab. Michał Żmihorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, żubry - chociaż wydają się być ociężałe i powolne - potrafią pokonywać dłuższe dystanse.

- Zdarzają się też osobniki, które tak jak ten, oddalają się od stada i wędrują samotnie. Dotyczy to przeważnie większych samców. Niedawno zakończył się okres godowy. Być może ten osobnik nie zdążył jeszcze, po okresie godowym, dołączyć do swojego stada – mówi naukowiec.

Bardziej ciekawski i mniej lękliwy

Zaznacza, że w populacjach różnych zwierząt, nie tylko zresztą żubrów, są takie osobniki, które mają większą skłonność do przemieszczania się niż inne.

- Są bardziej ciekawskie, mniej lękliwe. Może to właśnie taki żubr. Pewnie przed zimą wróci do swojego stada – uśmiecha się Żmihorski.

Zgodnie z danymi z lutego białowieska populacja liczy 1176 osobników. Natomiast jeśli chodzi o Lubelszczyznę, jedynym miejscem, w którym żubry bytują na stałe bytują jest las na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski, gdzie w 2021 roku sprowadzono niewielkie stado.