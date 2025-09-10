Informacje o kolejnych znalezionych dronach. Namierzyli siedem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"

Rzeczniczka MSWiA o znalezionych dronach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowiedz się więcej: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską WYDANIE SPECJALNE

Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". Część z tych obiektów została zestrzelona.

Sytuację w środę przed południem podsumowała Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak podkreśliła, jest to stan na godzinę 11, a "sytuacja jest dynamiczna". Gałecka poinformowała, że do tej pory odnaleziono szczątki siedmiu dronów - pięciu na Lubelszczyźnie, jednego na terenie województwa łódzkiego i jednego w miejscowości Oleśno (powiat elbląski) w województwie warmińsko-mazurskim. Jak podała, w miejscowości Wyhalew na Lubelszczyźnie odnaleziono pocisk "niewiadomego pochodzenia".

Straty, o jakich mówiła rzeczniczka, to uszkodzony samochód i budynek w miejscowości Wyryki-Wola.

Pierwszą z maszyn odnaleziono w środowy poranek w miejscowości Czosnówka w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie.

Miejsce, gdzie odnaleziono zestrzelonego drona Źródło: TVN24

Części drona znalezione w Czosnówce Źródło: TVN24

- Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności - poinformował podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.

Szczątki drona spadły na dom

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że trwają poszukiwania drona, który miał spaść w okolicy miejscowości Kaplonosy i Wyryki w powiecie włodawskim w województwie lubelskim. Według informacji internauty, fragmenty spadającego drona miały uderzyć w dom w Wyrykach. Starszy kapitan Michał Tychoniewicz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przekazał, że strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w tym regionie. - Ze wstępnych informacji wynika, że miało dojść do uderzenia lub wybuchu w budynku - przekazał o godzinie 7.40 strażak. Kilkadziesiąt minut później dodał: - Na ten moment mogę potwierdzić, że coś spadło. Nie wiemy jeszcze, czy wewnątrz, czy na zewnątrz budynku i czy doszło do wybuchu. Na miejscu są strażacy, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia, pojawiają się również inne służby. Wiemy już, że w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Akcja służb w miejscowości Wyryki Źródło: TVN24

Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna. - Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godziny 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty - podkreślił.

Bernard Błaszczuk, wójt gminy Wyryki poinformował, że w miejscowości Wyryki-Wola doszło do "uderzenia drona, czy pocisku". - Nie wiemy dokładnie, bo to jest badane. Mamy uszkodzony dach budynku - relacjonował samorządowiec na antenie TVN24. Jak mówił, zrobił objazd po terenie gminy. Z relacji mieszkańców wynikać miało, że pomiędzy miejscowościami Kodeniec i Krzywowierzba "zaobserwowano przypadek zestrzelenia drona". - Nie ma zniszczeń - podkreślił wójt.

Elementy drona w powiecie zamojskim

"W dniu 10 września 2025r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu została zawiadomiona o ujawnieniu na w okolicach cmentarza w miejscowości Cześniki pow. zamojski elementów drona w postaci statecznika" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Zamościu w komunikacie. Jak podkreślono, "prowadzone są czynności zmierzające do odnalezienia i zabezpieczenia pozostałych fragmentów uszkodzonego drona". Z informacji prokuratury wynika, że dron najprawdopodobniej został zestrzelony po godzinie 3 w nocy. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Prokuratura: kolejne trzy miejsca, w których odnaleziono elementy dronów

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska poinformowała, że fragmenty dronów zostały znalezione w środę w kolejnych trzech miejscowościach w województwie lubelskim, a szczątki tych maszyn odkryto już w sumie w sześciu punktach w regionie.

Rzeczniczka przekazała, że kolejne elementy maszyn odkryto w miejscowościach Krzywowierzba-Kolonia (powiat parczewski), Wyhalew (powiat parczewski) i Wohyń (powiat radzyński). Na miejsce zdarzeń udali się już doświadczeni prokuratorzy.

Według nieoficjalnych ustaleń, rosyjskie drony spadły na pola uprawne.

Obiekt znaleziony koło Opoczna

Maszynę "nieznanego pochodzenia" znaleziono też niedaleko Mniszkowa (powiat opoczyński) w województwie łódzkim. Informacje potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dron został znaleziony poza terenem zabudowanym. - Policja pracuje na miejscu. Mamy kilka takich lokalizacji w Polsce i będziemy o nich informować, bo policja prowadzi swoje działania w wielu miejscach, zabezpiecza teren. I oczywiście może być taka sytuacja, że miejsc, gdzie drony będą znalezione i zostały zestrzelone, zneutralizowane będzie więcej - podkreśliła Karolina Gałecka.

W pobliżu miejsca upadku drona pojawiła się Katarzyna Pasikowska-Poczopko, reporterka TVN24. Poinformowała, że na drogach prowadzących w kierunku pola, gdzie znaleziono maszynę, są ustawione blokady.

- Obszar został wyizolowany. Obecnie znajduję się kilkaset metrów od miejsca, gdzie znaleziono maszynę - Pasikowska-Poczopko.

Przypomniała, że wysłane w środę alerty RCB przypominają o tym, żeby nie zbliżać się do miejsc odnalezienia dronów.

"Na miejscu jest Żandarmeria Wojskowa" Źródło: TVN24

Po godzinie 11 do sprawy odniosła się Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Z opublikowanego komunikatu wynika, że drona odnaleziono około godz. 7.30 na jednym z pól uprawnych.

"Na miejsce zdarzenia udali się prokurator Prokuratury Rejonowej w Opocznie oraz prokurator Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Teren, na którym ujawniono obiekt został zabezpieczony przez policję. Obecnie na miejscu trwają skoordynowane czynności służb" - podano w komunikacie.

Śledczy zaznaczyli, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Dron znaleziony pod Opocznem Źródło: ePiotrkow.pl

Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków zestrzelonych dronów.

Poszukiwania rosyjskiego drona, Jarosławiec k. Zamościa Źródło: TVN24

Co robić w przypadku odnalezienia zestrzelonego drona? Apel wojska

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował w mediach społecznościowych: "W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren."

❗️W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.



Prosimy,… pic.twitter.com/c6Nz8dr4Nj — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 10, 2025 Rozwiń

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie - w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej - trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.

W związku sytuacją naruszenia przestrzeni powietrznej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ogłosił alarm dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem https://t.co/Rz8ais9Ubh. Wojewody… pic.twitter.com/CH8rVCiqDL — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) September 10, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD