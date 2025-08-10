Ciało noworodka w dawnej chlewni, zarzut zabójstwa i areszt dla matki

Ciało noworodka w reklamówce. Policja zatrzymała 31-latkę. "Wszystko wskazuje na to, że to ona urodziła to dziecko" Źródło: TVN24

Prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformowała, że Aleksandra K. usłyszała zarzut umyślnego zabójstwa, do którego miało dość w nocy z czwartku na piątek.

Śledczy ustalili, że podejrzana po porodzie umieściła chłopczyka w płóciennej reklamówce i porzuciła. - Po zakończeniu akcji porodowej nie zapewniła mu odpowiedniej opieki medycznej i porzuciła go w budynku starej chlewni - to jest w warunkach uniemożliwiających mu samodzielne przeżycie - powiedziała Dębiec.

Zdaniem śledczych 31-latka działała w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia dziecka. Aleksandra K. składała wyjaśnienia, ale ze względu na dobro postępowania prokurator nie ujawnia ich treści.

Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa Źródło: KPP Ryki

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rykach, która wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. Sąd zgodził się z wnioskiem i aresztował kobietę na trzy miesiące.

Dębiec poinformowała, że na wtorek zaplanowano sekcję zwłok, która ma określić przyczynę śmierci noworodka.

Kobiecie może grozić do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.