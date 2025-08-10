Logo strona główna
Lublin

Ciało noworodka w dawnej chlewni, zarzut zabójstwa i areszt dla matki

357-273147
Ciało noworodka w reklamówce. Policja zatrzymała 31-latkę. "Wszystko wskazuje na to, że to ona urodziła to dziecko"
Źródło: TVN24
Zarzut zabójstwa usłyszała w poniedziałek Aleksandra K. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie). Sąd na wniosek prokuratora zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 31-latki na trzy miesiące. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformowała, że Aleksandra K. usłyszała zarzut umyślnego zabójstwa, do którego miało dość w nocy z czwartku na piątek.

Śledczy ustalili, że podejrzana po porodzie umieściła chłopczyka w płóciennej reklamówce i porzuciła. - Po zakończeniu akcji porodowej nie zapewniła mu odpowiedniej opieki medycznej i porzuciła go w budynku starej chlewni - to jest w warunkach uniemożliwiających mu samodzielne przeżycie - powiedziała Dębiec.

Zdaniem śledczych 31-latka działała w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia dziecka. Aleksandra K. składała wyjaśnienia, ale ze względu na dobro postępowania prokurator nie ujawnia ich treści.

Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa
Źródło: KPP Ryki

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rykach, która wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. Sąd zgodził się z wnioskiem i aresztował kobietę na trzy miesiące.

Dębiec poinformowała, że na wtorek zaplanowano sekcję zwłok, która ma określić przyczynę śmierci noworodka.

Kobiecie może grozić do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.

Autorka/Autor: est, ms/gp

Źródło: Kontakt24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ryki

noworodekdzieckoPolicjaLubelskie
