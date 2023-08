Trzy aktorki zginęły w wypadku, doszło do zamiany ciał dwóch z nich. Prokuratura wyjaśnia pomyłkę

czytaj dalej

To jest czysta, wredna polityka, która będzie na poziomie tych patodokumentów w telewizji reżimowej, więc tu nie można mieć żadnych złudzeń co do intencji - powiedział w "Faktach po Faktach" eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski, odnosząc się do tzw. komisji "lex Tusk". W tym kontekście przywołał też film "Oppenheimer". Sikorski skomentował także słowa byłego szefa dyplomacji w rządach PiS Jacka Czaputowicza, który ocenił w TVN24, że odnotowywanie w spisie wyborców odmowy przyjęcia karty referendalnej będzie "złamaniem zasady tajności głosowania" i może oznaczać, że wynik wyborów zostanie zakwestionowany.