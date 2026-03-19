Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Ruszyli w pościg. Motocyklista bez prawa jazdy, a jednoślad bez przeglądu od 11 lat

Stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił
Chmielnik-Kolonia. Pościg za motocyklistą bez prawa jazdy. Był trzeźwy
Źródło: KMP Lublin 
Gdy 39-letni motocyklista nie zatrzymał się w miejscowości Chmielnik-Kolonia (Lubelskie) do kontroli, policjanci ruszyli w pościg. Ten zakończył się, gdy mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i się wywrócił. Był trzeźwy. Nie miał jednak prawa jazdy, a motocykl ważnego przeglądu.

Policjanci prowadzili w miejscowości Chmielnik-Kolonia kontrolę prędkości, gdy zauważyli nadjeżdżającego motocyklistę. Dali mu sygnały do zatrzymania się, ten jednak zaczął uciekać.

Pościg trwał kilka kilometrów. W jego trakcie motocyklista złamał wielokrotnie przepisy - informuje w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Źródło: KMP Lublin

Był trzeźwy

Mężczyzna w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił.  Okazało się, że był trzeźwy. Nie posiadał natomiast uprawnień wymaganych do kierowania motocyklem, a pojazd, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych od blisko 11 lat.

"W związku z tym policjanci elektronicznie zatrzymali dowód rejestracyjny" - zaznacza podinsp. Gołębiowski.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi 39-latkowi do pięciu lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna odpowie także za liczne wykroczenia popełnione w trakcie ucieczki oraz brak uprawnień.

Motocykl nie miał przeglądu technicznego
Źródło: KMP Lublin
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Tomasz Mikulicz /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaLubelskie
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

