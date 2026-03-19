Policjanci prowadzili w miejscowości Chmielnik-Kolonia kontrolę prędkości, gdy zauważyli nadjeżdżającego motocyklistę. Dali mu sygnały do zatrzymania się, ten jednak zaczął uciekać.
Pościg trwał kilka kilometrów. W jego trakcie motocyklista złamał wielokrotnie przepisy - informuje w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Był trzeźwy
Mężczyzna w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił. Okazało się, że był trzeźwy. Nie posiadał natomiast uprawnień wymaganych do kierowania motocyklem, a pojazd, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych od blisko 11 lat.
"W związku z tym policjanci elektronicznie zatrzymali dowód rejestracyjny" - zaznacza podinsp. Gołębiowski.
Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi 39-latkowi do pięciu lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna odpowie także za liczne wykroczenia popełnione w trakcie ucieczki oraz brak uprawnień.
Opracował Tomasz Mikulicz /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin