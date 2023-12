Muzeum Rzezi Wołyńskiej w miejscu szkoły. Bez przełomu po rozmowie dyrekcji z prezydentem

Ma być współprowadzone przez ministerstwo kultury

Zbiegło się to w czasie z ostatnimi dniami urzędowania na stanowisku ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, a koszty budowy instytucji ma w przeważającej mierze pokryć właśnie ministerstwo. Tak zresztą wynika z zapowiedzi z lipca 2020 roku i znacznie późniejszych - z maja 2023 roku (kiedy to muzeum zostało powołane do życia jako samorządowa instytucja kultury, która ma być współprowadzona przez ministerstwo kultury) oraz z 10 października (kiedy to kilka dni przed wyborami minister Gliński podpisał z prezydentem Banaszkiem list intencyjny w sprawie wspólnego prowadzenie muzeum).