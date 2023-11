Ciało mężczyzny na parkingu przy ciężarówce. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 18 na parkingu przy ul. Hutniczej. "Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie otrzymali informację, że przy pojeździe ciężarowym marki MAN leży nieprzytomny mężczyzna. Na miejscu załoga karetki stwierdziła zgon. Jak się okazało był to 54-letni obywatel Ukrainy" - przekazała młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska z lubelskiej policji.

Do zdarzenia doszło na parkingu, gdzie wiedzie trasa do przejścia granicznego w Dorohusku.

"Wykluczono udział osób trzecich"

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

O zdarzeniu powiadomiony został Generalny Konsulat Ukrainy. Policja ustala szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. - Będziemy ustalać m.in. to, kiedy wjechał na parking i czy pobyt tego pana na parkingu miał związek z kolejką do granicy - powiedziała nam Skowrońska. Dodała, że przy parkingu w Chełmie kolejki do granicy nie ma. - Kolejka zaczyna się przed Chełmem i kończy za Chełmem - dodała mundurowa.