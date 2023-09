Urzędnik nie doczytał pisma, miasto straciło ponad trzy miliony. "Po ludzku jest mi wstyd"

Lotnicza, Reytana, Żeromskiego. Te ulice w Chełmie (woj. lubelskie) miały być w najbliższym czasie wyremontowane, ale nie będą. Miasto straciło ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania. Wszystko przez to, że jeden z urzędników magistratu, który zajmował się tematem, nie przeczytał pisma z urzędu wojewódzkiego i włożył je do segregatora. Prezydent miasta przeprasza mieszkańców i zapowiada, że wyciągnie konsekwencje.

"Po ludzku jest mi wstyd, jestem... (wulgaryzm) i bezsilny. O każde dofinansowanie walczymy, a tu? Nie zrealizujemy inwestycji bo nie wysłaliśmy standardowej odpowiedzi, którą przygotowuje właściwy Departament" – napisał 31 sierpnia na swoim profilu facebookowym Jakub Banaszek, prezydent Chełma, przyznając że jest bezradny wobec tego co się stało.

Trzeba było wysłać "kilka kartek papieru"

Dodał, że gotowe były już wszystkie dokumenty, pozostało tylko przesłać do urzędy wojewódzkiego "podpisanych kilka kartek papieru".

Dzwonili z urzędu wojewódzkiego i pytali dlaczego miasto nie chce pieniędzy

Przyznał też, że o sprawie dowiedział się już po upłynięciu terminu na złożenie dokumentów, gdy zadzwonił do niego pracownik urzędu wojewódzkiego i spytał, dlaczego miasto zrezygnowało z dofinansowania.

"Zapytałem o to dyrektora DAGI (Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji – przyp.red.), a na moje pytanie czy wysłaliśmy dokumenty usłyszałem odp. - tak. Pytam kiedy? Wczoraj. A do kiedy był termin? Jak gdyby nigdy nic - do przedwczoraj" – napisał prezydent na Facebooku.