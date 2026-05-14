Lublin

Kilka godzin, dwa tragiczne wypadki

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: KMP w Chełmie
Dwa tragiczne wypadki w ciągu kilku godzin na drogach powiatu chełmskiego (Lubelskie). W czołowym zderzeniu na drodze krajowej numer 12 zginął 19-latek. Kilka godzin później pod pociąg na przejeździe kolejowym w miejscowości Krasne wjechał 70-latek.

Do pierwszego z wypadków doszło w czwartek około godziny trzeciej w nocy na drodze krajowej numer 12 na trasie Chełm-Lublin.

- Kierujący samochodem marki BMW 19-latek, jadąc w obszarze niezabudowanym, w nieprawidłowy sposób rozpoczął manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z oplem - podała młodszy aspirant Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Oplem podróżował 20-letni kierowca wraz z 21-letnią pasażerką. Kierujący BMW poniósł śmierć na miejscu. Kierowca opla wraz z pasażerką zostali przewiezieni do szpitala.

Tragedia na przejeździe kolejowym

Przed godziną szóstą do tragicznego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Krasne.

Źródło zdjęcia: KMP w Chełmie

- Kierujący volkswagenem 70-letni mężczyzna nie zachował należytej ostrożności i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kierowca poniósł śmierć na miejscu - przekazała policjantka.

Źródło zdjęcia: KMP w Chełmie

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności oby wypadków.

