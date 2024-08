Kobieta i troje dzieci trafili do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów, do którego doszło w miejscowości Bychawka II Kolonia (Lubelskie). 33-letni sprawca wsiadł za kierownicę pomimo posiadania czterech zakazów sądowych. Trafił do aresztu, usłyszy zarzuty.