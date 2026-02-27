Logo strona główna
Lublin

Wokół było pełno dymu, leżeli na płonącej kanapie. Policjanci uratowali im życie

W ogniu stanął dom jednorodzinny
Biłgoraj. Wokół było pełno dymu, leżeli na płonącej kanapie. Na pomoc ruszyli policjanci
Źródło: KPP Biłgoraj 
W Biłgoraju stanął w płomieniach dom jednorodzinny. Dym zauważyło dwóch policjantów, którzy patrolowali akurat miasto. Wbiegli do zadymionego budynku, gdzie na płonącej kanapie leżały dwie osoby w kryzysie bezdomności. Policjanci wyprowadzili mężczyznę na zewnątrz, a kobietę wynieśli.  

Młodszy aspirant Bartłomiej Matuszewski oraz starszy posterunkowy Paweł Marczak patrolowali akurat ulice Biłgoraju, gdy zauważyli dym wydobywający się z jednego z domów jednorodzinnych.

Policjanci wbiegli do środka.

W ogniu stanął dom jednorodzinny
W ogniu stanął dom jednorodzinny
Źródło: KPP Biłgoraj

Cały budynek był zadymiony

"Pomimo tego, że cały budynek był zadymiony, a przez to widoczność wewnątrz była ograniczona, w jednym z pomieszczeń odnaleźli dwie osoby leżące na częściowo płonącej kanapie. Kobieta została wyniesiona, a mężczyzna wyprowadzony przez policjantów na zewnątrz" - pisze w komunikacie starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Udzielili pomocy przedmedycznej poszkodowanym i wezwali na miejsce straż pożarną oraz pogotowie. Potem, ryzykując własnym zdrowiem i życiem, sprawdzili pozostałe pomieszczenia i przystąpili do gaszenia pożaru.

Uratowali mężczyznę i kobietę
Uratowali mężczyznę i kobietę
Źródło: KPP Biłgoraj

Pomogła też właścicielka zakładu fryzjerskiego

"Pomocy udzieliła im właścicielka znajdującego się naprzeciwko zakładu fryzjerskiego, która użyczyła im pojemników i wody. Policjanci gasili pożar do czasu przyjazdu straży pożarnej" - zaznacza st. asp. Klimek.

Nocny pożar samochodu w tunelu S2

Nocny pożar samochodu w tunelu S2

Polska
Śniegiem ugasili płonące auto

Śniegiem ugasili płonące auto

Trójmiasto

Osoby poszkodowane to para w kryzysie bezdomności - oboje w wieku 42 lat. Jak wstępnie ustalili strażacy, pożar prawdopodobnie rozpoczął się od promiennika gazowego - tzw. słoneczka.

Mężczyzna i kobieta zostali przetransportowani do szpitala. Na szczęście nie odnieśli poważnych obrażeń. Do szpitala trafił również, z podejrzeniem zatrucia czadem, jeden z policjantów.

Do szpitala trafił też policjant
Do szpitala trafił też policjant
Źródło: KPP Biłgoraj
Opracował Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Biłgoraj

PolicjaLubelskiepożarStraż pożarna
