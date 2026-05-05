Lublin Pobicie i podpalenie domu. 42-latek odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

42-latek z zarzutem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu dożywocie Źródło: KPP Biłgoraj

30 kwietnia policjanci zostali skierowani na jedną z ulic w Biłgoraju, gdzie miało dojść do pożaru. Podczas akcji gaśniczej strażacy w jednym z pomieszczeń znaleźli nadpalone ludzkie zwłoki. Na miejscu znajdowały się trzy osoby - dwaj mężczyźni w wieku 65 i 42 lat oraz 43-letnia kobieta. "Wszyscy byli nietrzeźwi i zostali zatrzymani. Czynności na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora" - poinformowała starszy aspirant Joanna Klimek z biłgorajskiej policji.

Pobił i wywołał pożar

Na podstawie zgromadzonego materiału śledczy wstępnie ustalili, że w domu w którym doszło do tragedii, spożywany był alkohol.

- W pewnym momencie 42-latek zaatakował 61-latka, bijąc go po ciele, a następnie spowodował pożar. Doszło do rozprzestrzenienia się ognia. Niestety 61-latek nie przeżył zdarzenia - podała Klimek. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.

Aresztowany, resztę życia może spędzić w więzieniu

42-latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jak ustaliła policja, mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie notowany i karany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełniony czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

