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Lublin

Przejeżdżał obok strzelnicy, gdzie ćwiczyli policjanci. Usłyszał strzał i coś uderzyło w jego auto

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Na strzelnicy ćwiczyli policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Polacy się zbroją. "Myślą, że jak zrobią pif-paf na strzelnicy to potrafią obsługiwać broń"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
26-latek, przejeżdżając obok strzelnicy w Borowicy (Lubelskie), usłyszał strzał i coś uderzyło w drzwi jego auta. Na miejscu znaleziono fragment pocisku. W czasie zdarzenia na strzelnicy trwały ćwiczenia strzeleckie policjantów.

O sprawie napisała "Gazeta Wyborcza", do której zgłosili się anonimowo policjanci. Chodzi o ćwiczenia strzeleckie, które odbywali 9 lipca na prywatnej strzelnicy w Borowicy pod Krasnymstawem. Jednym z ich uczestników był nadkomisarz Marek Kulibab, zastępca naczelnika prewencji policji w Krasnymstawie.

Jak wynika z artykułu, około południa na strzelnicę przyjechał kierowca auta marki Volkswagen Tiquan i zrobił policjantom awanturę. Stwierdził, że gdy przejeżdżał pobliską drogą gminną usłyszał strzał, a potem silne uderzenie pocisku o drzwi jego auta. Zostały zarysowane.

"Gazeta Wyborcza" informuje, że strzelnica zlokalizowana jest zaledwie 10 metrów od drogi, a między nią a jezdnią rosną drzewa.

Policja: mogło być tak, że najechał na kamyk

- W związku ze zgłoszonym przez kierującego uszkodzeniem jego samochodu prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności jego powstania uszkodzenia, w tym zweryfikowanie, czy prowadzone w tym czasie szkolenie strzeleckie mogło mieć jakikolwiek związek z tym zdarzeniem - mówi podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Zaznacza też, że na odcinku drogi, o którym mowa, prowadzone są obecnie prace remontowe. - Mogło być więc tak, że kierowca najechał na jakiś kamyk, który odbił się od nawierzchni i uderzył w karoserię auta - dodaje policjantka.

Strzelał nie ze swojej broni, wszczęto czynności wyjaśniające

Zastępca naczelnika prewencji podczas ćwiczeń strzelał nie ze swojej broni służbowej, ale z broni innego funkcjonariusza. Ten wątek jest badany w ramach czynności wyjaśniających, które zostały wszczęte przez komendanta powiatowego jeszcze tego samego dnia.

- Nie jest jednak prawdą, że nadkomisarz Marek Kulibab, oddał strzały już po zakończeniu strzelania programowego. Wszystko odbywało się w ramach szkolenia. Nie jest też prawdą, że strzelał, używając dodatkowej amunicji. Zużył tyle amunicji, ile miał przydzielone - zaznacza podkom. Chuszcza.

Czynności wyjaśniające prowadzone są na podstawie art. 134i ust. 4 Ustawy o Policji.

- Celem jest wyjaśnienie, czy doszło do naruszenia dyscypliny służbowej. Jeśli tak, przeprowadzone zostanie postępowanie dyscyplinarne, którego zakończenie będzie zależało od ujawnionych nieprawidłowości, a o karze dyscyplinarnej zdecyduje komendant - tłumaczy policjantka.

Znaleziono fragment pocisku

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie. Jak informuje Daniel Czyżewski, zastępca szefa tej prokuratury, na miejscu znaleziono fragment pocisku.

- Prawdopodobnie rykoszetował i uderzył w auto. Ostatnią osobą strzelającą podczas ćwiczeń był zastępca naczelnika wydziału prewencji. Strzelał nie ze swojej broni. Wszystkie te okoliczności będą przedmiotem śledztwa – mówi prokurator.

Dodaje, że z uwagi na to, iż prokuratura współpracuje na co dzień z policjantami z tej jednostki, śledztwo będzie prowadziła inna prokuratura. - Na razie nie jest jeszcze wiadome, do której prokuratury zostanie przekazana sprawa - zaznacza Czyżewski.

Strzelają w wyrobisku o głębokości około sześciu metrów

Strzelnica prowadzona jest przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie Patron. Dzieje tego miejsca sięgają lat 70. ubiegłego wieku. Na co dzień ćwiczą tu nie tylko policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oraz osoby prywatne. Odbywają się też różnego rodzaju zawody.

Choć wiceprezes stowarzyszenia KSS Patron Maciej Wróblewski, przyznaje że strzelnica oddalona jest jedynie 10 metrów od drogi, a między nią a jezdnią rosną drzewa, to nie wyobraża sobie w jaki sposób mogłoby dojść do rykoszetu.

- Spełniamy wszelkie normy bezpieczeństwa. Strzelający stoją w wyrobisku usytuowanym na głębokości około sześciu metrów. Strzelają nie w stronę drogi, ale wzdłuż drogi. Ustawione są tam papierowe tarcze, za którymi zlokalizowany jest nasyp ziemny, który pełni rolę kulochwytu. Jeśli ktoś stosuje się do naszego regulaminu i strzela do tarczy, nie ma takiej możliwości, że kula się od czegoś odbije i przeleci na drogę - zapewnia Wróblewski.

W lutym naczelnik prewencji uderzył w radiowóz

Pod koniec lutego lokalne media informowały o aspirancie sztabowym Tomaszu Cycu, naczelniku wydziału prewencji (przełożonym nadkom. Marka Kulibaba - przyp. red.), który uderzył prywatnym autem w radiowóz stojący na policyjnym parkingu. W radiowozie przebywało dwóch funkcjonariuszy.

- Zdarzenie miało miejsce 26 lutego. Naczelnik cofał i uderzył w zaparkowany radiowóz. Nikomu nic się nie stało, a auta zostały jedynie lekko uszkodzone. Koszty naprawy radiowozu zostały pokryte z ubezpieczenia OC naczelnika. Zdarzenie miało miejsce poza drogą publiczną. Wobec sprawcy zastosowano pouczenie - przekazuje podkom. Chuszcza.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaPodlaskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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