"Zemścił się" na automacie do gier. Po 16 latach usłyszał zarzut, zgubił go odcisk palca

40-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. W połowie 2007 roku włamał się do automatu do gier na terenie Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), kradnąc znajdującą się tam gotówkę. Na miejscu pozostawił ślady, które trafiły do policyjnego systemu i po latach pozwoliły na jego identyfikację. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.