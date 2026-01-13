Ciężarówka przebiła ogrodzenie i wjechała na posesję

TIR staranował ogrodzenie i wjechał na posesję po zderzeniu z osobówką Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 stycznia, w godzinach porannych na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Wyszyńskiego i al. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Jak przekazał asp. Andrzej Woźniak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białej Podlaskiej, kierujący pojazdem osobowym nie zachował środków ostrożności i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym. W konsekwencji, ciężarówka przejechała przez ogrodzenie i uderzyła w drzewo na posesji.

TIR przebił ogrodzenie i uderzył w drzewo

Kierujący samochodem osobowym został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na badania.

Omal nie doszło do wybuchu gazu

- Zamurowało mnie, bo patrzę TIR wjeżdża, ale zatrzymał się na orzechu, który uratował nasz dom i mnie. Tutaj obok znajduje się podłączona skrzynka z gazem, według strażaków, jakby wjechał w gaz pewnie nastąpiłby wybuch - opowiada Ewa Maciejewicz, właścicielka posesji.

Strażacy zakończyli przepompowywanie paliwa, a pojazd ma zostać wydobyty specjalistycznym sprzętem i odholowany. Na miejscu czynności prowadzi policja, a ze względu na udział w zdarzeniu ciężarówki także Inspekcja Transportu Drogowego.

