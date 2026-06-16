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Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Nowe informacje od prokuratury

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi - poinformował prokurator
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło
Dwóch obywateli Białorusi zostało zatrzymanych w sprawie wczorajszego morderstwa 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Prokuratura na razie "bada ich związek" z tym zdarzeniem. Zabity to Siemion Skrepetski - artysta, krytyk Władimira Putina.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w okolicach parkingu na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Jedna osoba zginęła. Policja podała, że to 44-letni Rosjanin, a nasz dziennikarz Robert Zieliński ustalił, że chodzi o krytyka Putina, artystę Siemiona Skrepetskiego. Według informacji, które uzyskał Zieliński, najpoważniej zakładaną przez policjantów hipotezą jest egzekucja.

We wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak potwierdził, że śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa 44-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K., który w przestrzeni medialnej występował jako Simion Skrepetski.

- Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań, posunięć władz Federacji Rosyjskiej - dodał rzecznik.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Dwóch Białorusinów zatrzymanych

W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. - Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń, na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów - powiedział rzecznik.

- Do zabójstwa doszło około godziny 9.30-9.45 na chodniku jednego z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały pięć ran wlotowych i dwie wylotowe usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie - poinformował prokurator.

Postępowanie w sprawie zabójstwa przejęła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Przesłuchano już bezpośrednich świadków zdarzenia, a także zabezpieczono monitoring i ślady na miejscu zdarzenia.

W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Jest specjalna grupa śledcza

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek powiedział podczas briefingu, że komendant wojewódzki powołał specjalną grupę śledczą. - Nadal poszukujemy mężczyzny, który dokonał tej zbrodni - stwierdził.

- Mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia jest ucieczka - powiedział Fijołek. Nie wykluczył, że sprawca nadal ma przy sobie broń, dlatego zaapelował do mieszkańców, żeby w przypadku zauważenia osoby, która zachowuje się podejrzanie, zadzwonili na numer alarmowy i nie podejmowali prób zatrzymania tej osoby.

Rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że Funkcjonariusze ABW ściśle współpracują w tej sprawie z policją i prokuraturą. "Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie" - podkreślił.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Apel policji

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zabójcy. - Apelujemy do osób, które być może jeszcze nie skontaktowały się z komendą i do których nie dotarliśmy. Jeśli mają one jakąś wiedzę na temat tego mężczyzny, prosimy o takie informacje. Pamiętajmy, że można je przekazać nawet anonimowo. Dla nas każda informacja jest ważna - podkreślał Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

- Być może ktoś przejeżdżał tamtędy samochodem i nie odnotował żadnego zdarzenia, strzelaniny ani kolizji, ale kamera mogła przypadkowo zarejestrować osobę odpowiadającą rysopisowi, który udało się nam ustalić. To może nam pomóc w ustaleniu drogi ucieczki, trasy tego mężczyzny lub jego wcześniejszych przygotowań do zabójstwa - tłumaczył policjant.

Apelował do osób, które w poniedziałek około godziny 8.30-10.30 podróżowały w rejonie zdarzenia samochodem z wideorejestratorem o przekazywanie nagrań do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej lub przez skrzynkę mailową.

Osoby, które mają istotne informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
PolicjaBiała PodlaskaStrzelanina
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