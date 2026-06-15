Biała Podlaska Strzały w Białej Podlaskiej, nie żyje jedna osoba. Policja ustaliła tożsamość zastrzelonego Rafał Molenda |

Obława policji po strzelaninie w Białej Podlaskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w okolicach parkingu na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

- Przed godziną 10. otrzymaliśmy informację o strzałach oddanych w kierunku innego mężczyzny. Do zdarzenia miało dojść na ulicy przy parkingu. Sprawca oddalił się z miejsca. Zabezpieczyliśmy drogi, trwa penetracja terenu - powiedział Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Trwa policyjna obława na sprawcę.

Po godzinie 15 policja przekazała informację o tym, że udało się zidentyfikować ofiarę.

Ustaliliśmy tożsamość mężczyzny, który zmarł po strzałach oddanych z broni palnej przed godziną 10:00 na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Komunikat Policji Lubelskiej

- Nie znamy na tę chwilę tożsamości sprawcy ani okoliczności tego zajścia, co było przyczyną i powodem takiego zachowania. Na chwilę obecną skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej ustalić i zatrzymać napastnika - dodał Andrzej Fijołek.

Prokuratura wszczyna śledztwo

- Doszło do zabójstwa, najprawdopodobniej zabójstwa mężczyzny z użyciem broni palnej. Na miejsce została skierowana ekipa dochodzeniowo-śledcza. Są dokonywane oględziny miejsca zdarzenia, oględziny zewnętrzne ciała, a także są ustalani i przesłuchiwani świadkowie. Te działania dopiero są na bardzo wstępnym etapie. Zostało zabezpieczone miejsce zdarzenia przed dostępem osób trzecich - powiedział tuz po zdarzeniu prokurator Marcin Kozak, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza policji Źródło zdjęcia: TVN24

Na miejscu pod nadzorem prokuratury pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza.

- Trudno w tej chwili określić, jak długo te czynności będą trwały. Żadnych informacji dotyczących ustaleń śledztwa nie mogę ujawnić - dodał prokurator Marcin Kozak.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Źródło: TVN24

Apel policji do świadków

Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10.