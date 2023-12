Był pijany. Wjechał autem w stojący na pętli autobus. Zatrzymał go kierowca

Chciał odzyskać kluczyki, które zabrał mu kierowca autobusu

Grozi mu do trzech lat więzienia

Policja przypomina, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności, zakazem prowadzenia pojazdów do 15 lat oraz wysoką karą finansową - do 60 tysięcy złotych.