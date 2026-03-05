Do zdarzenia doszło Białej Podlaskiej Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło pod koniec lutego na terenie Białej Podlaskiej.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że pokrzywdzony zgubił portfel na parkingu wsiadając do auta, tuż po wypłacie gotówki. Natomiast kobieta, która go znalazła, wrzuciła wraz z dokumentami do skrzynki pocztowej. Nie było w nim jednak wypłaconych pieniędzy" - przekazuje w komunikacie nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej.

Tłumaczyła też, że zamierzała przynieść gotówkę na policję

Policjanci zatrzymali 67-letnią mieszkankę sąsiedniego powiatu. W jej mieszkaniu znaleźli pieniądze. Kobieta uzupełniła brakującą kwotę, którą wcześniej "pożyczyła na bieżące wydatki". Tłumaczyła też, że zamierzała przynieść gotówkę na policję.

Usłyszała zarzut przywłaszczenia, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Gotówka wróciła do właściciela.

Pieniądze ze znalezionego portfela "pożyczyła na bieżące wydatki" Źródło: Policja Biała Podlaska

Każdy przedmiot ma swojego właściciela i gdy stajemy się posiadaczem cudzej rzeczy, bez względu na to czy ktoś ją zostawił, czy zgubił, mamy obowiązek dołożyć wszelkich starań by przedmiot powrócił do właściciela. Osoby traktujące znalezioną rzecz jako swoją narażają się na odpowiedzialność karną. Co zrobić by tego uniknąć? Zwróć właścicielowi, a gdy nie jest to możliwe, przekaż do biura rzeczy znalezionych lub policji. przypominają policjanci

