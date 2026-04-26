Bił ją, groził, dusił sznurówką. 23-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia. Pokrzywdzona kobieta zgłosiła się na policję kilka dni później.
"Z uzyskanych informacji wynikało, że 23-latek będący jej partnerem wszczął awanturę, podczas której między innymi bił i kopał pokrzywdzoną oraz rzucał nią o podłogę a także przypalił papierosem. Dodatkowo miał uciskać sznurówką jej szyję oraz groził przedmiotem przypominającym broń" - informuje policja w Białej Podlaskiej.
Mężczyzna uciekł i nie wrócił do domu. Policjanci z Białej Podlaskiej ustalili, że przebywa w powiecie ostrzeszowskim, gdzie chwilę później został zatrzymany.
23-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa swojej partnerki. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Patrzył i nic nie zrobił
"Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze potwierdzili, że w chwili zdarzenia, w mieszkaniu przebywał znajomy agresywnego 23-latka. Mężczyzna odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanej znajdującej się w sytuacji zagrażającej jej życiu i zdrowiu. 22-latek usłyszał już zarzuty" - dodaje policja.
