18-latek odpowie za zabójstwo. Powodem agresji miały być "słowa wypowiedziane przez ofiarę"

Ciało 51-latka znaleziono w miniony czwartek (4 lipca) nad ranem w parku przy ul. Parkowej w Białej Podlaskiej. Do sprawy zatrzymano 18-latka podejrzanego o spowodowanie śmierci osoby w kryzysie bezdomności.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała w poniedziałek, że śledczy przedstawili Cezaremu K. zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. "Oznacza to, że nie chciał zabić, ale co najmniej godził się na to, że spowoduje zgon" - wyjaśniła.