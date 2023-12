Wypadek przed granicą. Nie żyje mężczyzna, osiem osób rannych

Około 30-letni mężczyzna zginął w zderzeniu busa pasażerskiego z ciężarówką oczekującą w kolejce do przejścia granicznego z Ukrainą. Osiem osób trafiło do szpitala. Droga krajowa nr 17 w Bełżcu (Lubelskie) była całkowicie zablokowana.

Do wypadku doszło ok. godz. 5.30 na drodze krajowej nr 17 w Bełżcu (pow. tomaszowski). - Ukraiński bus przewożący dziewięć osób uderzył w tył ciężarówki stojącej w kolejce do granicy z Ukrainą w Hrebennem. W wyniku tego zdarzenia na miejscu zginął pasażer busa, w wieku około 30 lat – podała mł. asp. Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim.